KİK, Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarını kınadı - Son Dakika
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KİK, Husilerin Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırılarını kınadı

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KİK, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıları kınadı. Genel Sekreter Budeyvi, saldırıların egemenliğin açık ihlali ve bölge istikrarına doğrudan tehdit olduğunu belirterek uluslararası topluma kararlı tutum çağrısı yaptı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıları kınayarak, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali ve sivillerin güvenliği ile bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile güneybatıdaki Hamis Muşayt bölgelerini balistik füzeler ve İHA'larla hedef alan Husi saldırılarını kınadı.

Budeyvi, saldırıların Suudi Arabistan'ın egemenliğinin açık ihlali olduğunu ve sivillerin güvenliği ile bölgenin istikrarına doğrudan tehdit oluşturduğunu ifade etti.

KİK ülkelerinin Suudi Arabistan'ın yanında tek saf halinde durduğunu belirten Budeyvi, Riyad yönetiminin güvenliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için aldığı tüm tedbirleri desteklediklerini vurguladı.

Budeyvi, uluslararası topluma Husilerin saldırılarına karşı kararlı bir tutum sergileme ve bu eylemlerden sorumlu olanları hesap vermeye zorlama çağrısında bulundu.

Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu, Suudi Arabistan'ın Riyad ile Hamis Muşayt bölgelerini hedef alan 2 balistik füze ile 2 İHA'nın havada imha edildiğini duyurmuştu.

Koalisyon, saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanıp yaşanmadığına dair ise bilgi paylaşmadı.

Husiler, temmuz ayında Suudi Arabistan'a yönelik "deniz ablukası" olarak nitelendirdikleri uygulamayı ilan etmelerinin ardından eylül ayında Suudi Arabistan'a yönelik balistik füze ve İHA saldırılarını artırdı.

Suudi Arabistan, Mart 2015'ten bu yana Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümeti destekleyen koalisyona öncülük ediyor. Husiler ise Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve ülkenin çeşitli bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Kaynak: AA
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