KİK, Irak'ın Kalkınmasına Destek Verecek - Son Dakika
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KİK, Irak'ın Kalkınmasına Destek Verecek

KİK, Irak\'ın Kalkınmasına Destek Verecek
30.06.2026 21:32
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KİK Genel Sekreteri, Irak'ın güvenliği ve kalkınması için Körfez ülkelerinin destek vereceğini açıkladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Körfez ülkelerinin Irak'ın kalkınmasına destek vermeyi sürdürdüğünü belirterek, "Irak'ın güvenliği Körfez ülkeleri ve bölge için büyük önem taşıyor." dedi.

Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Budeyvi, ziyaretinin birçok mesaj içerdiğini belirterek, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin attığı çeşitli adımları desteklediklerini söyledi.

Budeyvi, Dışişleri Bakanı Hüseyin ile bölgedeki son gelişmeler ve gerilimin düşürülmesine yönelik çabaları ele aldıklarını ifade etti.

Irak hükümetinin Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik saldırıların önlenmesi için attığı adımları takdir ettiklerini dile getiren Budeyvi, Körfez ülkelerinin Irak'ın refahı ve kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Budeyvi, "Irak'ın güvenliği Körfez ülkeleri ve bölge için büyük önem taşıyor." diye konuştu.

"Irak, bölgedeki savaşların ilk mağdurudur"

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ise Irak'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırıları da İran'a karşı savaşı da reddettiğini belirtti.

KİK Genel Sekreteri'nin Bağdat ziyaretinin bölgenin zorlu bir dönemden geçtiği bir süreçte gerçekleştiğine işaret eden Hüseyin, Irak'ın uluslararası kararlara bağlı olduğunu söyledi.

Irak'ın Kuveyt ile iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek çözümlere ulaşmak amacıyla diyaloğa hazır olduğunu belirten Hüseyin, Irak'ın savaşın ve çatışmaların genişlemesine karşı olan tutumunu yineledi.

Hüseyin, "Irak, Körfez ülkelerini hedef alan saldırıları da İran'a yönelik savaşı da reddediyor. Irak, bölgedeki savaşların ilk mağdurudur." ifadelerini kullandı.

Irak'ın yeni siyasi yaklaşımının silahın yalnızca devletin elinde toplanması ilkesine dayandığını söyleyen Hüseyin, hükümetin temel hedeflerinden birinin yolsuzlukla mücadele olduğunu kaydetti.

Körfez ülkelerindeki şirketleri Irak'a yatırım yapmaya davet eden Hüseyin, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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