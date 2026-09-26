Kılıç, CHP grubunun yeni yasama yılına gümbür gümbür hazır olduğunu söyledi

Haber: Feyaz ÇANAKA - Kamera: Hakan KARADUMAN

(BOLU) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, "Bizim çok kullandığımız bir cümle vardır. Hangi dağ efkarlıysa Cumhuriyet Halk Partisi orada olmaya devam edecek. Gümbür gümbür yeni yasama yılına Cumhuriyet Halk Partisi grubu hazır. Bunu zaten ekranlarda da sahada da tüm vatandaşlarımız görmüş olacaklar" dedi.

CHP'nin Bolu'da milletvekilleri, Parti Meclisi (PM) ile MYK üyeleri ve Kadın ve Gençlik Kolları başkanlarının katılımıyla gerçekleşen kamp ikinci gününde devam ediyor. Kampa ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, yurt dışında görevli olan milletvekilleri dışındaki herkesin kampta olduğunu söyledi.

Gün boyu tartışılacak konu başlıklarını sıralayan Kılıç, şunları söyledi:

"Şu ana kadar kampımız çok güzel gidiyor. ve yeni sürece, yeni yasama yılına milletvekili grubu olarak hazırlıklarımız devam ediyor. Hem komisyonlarda hem Genel Kurul'da hem sahada vatandaşların, bu ülkede yaşayan işçinin, emekçinin, memurun kim hangi konuda sorun yaşıyorsa. Bizim çok kullandığımız bir cümle vardır. Hangi dağ efkarlıysa Cumhuriyet Halk Partisi orada olmaya devam edecek.

Ve teknik çalışmalarımızı da yarın öğlen itibarıyla tamamlamış olacağız. Gümbür gümbür yeni yasama yılına Cumhuriyet Halk Partisi grubu hazır. Bunu zaten ekranlarda da sahada da tüm vatandaşlarımız görmüş olacaklar."