(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Atatürk Orman Çiftliği'ne inşa edilen Cumhurbaşkanlığı'na ilişkin yargı sürecinin uzun süredir devam ettiğini belirterek, eski TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün açtığı davada Danıştay 4. Dairesi'nin 11 Ekim'de oy birliğiyle verdiği iptal kararıyla Cumhurbaşkanlığı'nın AOÇ'ye inşasına dayanak gösterilen 1700 sayılı ilke kararındaki bazı ibarelerin iptal edildiğini belirtti. Kılıç, "Bu kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kaçak olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Atatürk Orman Çiftliği'ne inşa edilen Cumhurbaşkanlığı'na ilişkin eski TBMM Başkanvekili Levent Gök'ün açtığı davada Danıştay 4. Dairesi'nin 11 Ekim'de oy birliğiyle karar vererek, 1700 sayılı ilke kararında yer alan bazı ibareleri iptal ettiğini belirtti.

Kılıç, "Bu kararla birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kaçak olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Danıştay'ın gerekçesi son derece açık: Tarihi sit alanında neyin zorunlu sayılacağı, hangi uygulamaya ne ölçüde izin verileceği belli olmalı dedi. Çünkü o belirsizliğin bedeli var. Bir araziye beton döktükten sonra bitki örtüsü tahrip edildikten sonra tarihi sureti bozulduktan sonra kaybedileni bir kalemle, bir yazıyla, bir kararla geri getiremiyorsunuz" dedi.

Bu konunun herkesi ilgilendiren bir devlet meselesi olduğuna işaret eden Kılıç, Anayasa'nın 138'inci maddesinin son fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğunun ifade edildiğini kaydetti. Kılıç, "Buradan iktidara soruyorum. Mahkeme kararlarını daha kaç kez dolanacaksınız? Atatürk Orman Çiftliği'ni korumakla görevli devletin kurumları neden yıllardır o arazide yapılaşmaya izin veren düzenlemeleri savunuyor? Koruma kurumunun koruyacağı şey Atatürk'ün emaneti mi, iktidarın saray tercihi mi? Bu mülkü Atatürk millete bıraktı. Bugün orada oturanlara düşen görev o emaneti kendilerinden sonrakilere koruyarak teslim etmek. Seçimle alınan bir yetkinin de süresi var. Milletin o toprak üzerindeki hakkı ise kuşaktan kuşağa geçiyor. Çünkü Atatürk Orman Çiftliği Cumhuriyet'in ortak mirası ve milletin. Bu mirasa sahip çıkmak da hepimizin sorumluluğudur" diye konuştu.

Kılıç, "Saraylar büyüdükçe hukuk küçülmez. İktidarın gücü hukukun gücünden büyük değildir. Ve hiçbir iktidar kendisini hukuk düzeninin üzerinde göremez" dedi.

Danıştay 4. Dairesi'nin 11 Ekim tarihli kararında 1700 sayılı ilke kararında tarihi sit alanlarında "resmi kurum yapıları" yapılabileceğini öngören ifadeleri muğlak olduğu, tarihi sit alanlarının doğal yapısını bozabileceği ve tahrip edebileceği gerekçeleriyle hukuka uyarlık bulmayarak iptal etti.

"BU İNSANLAR İŞİNİ GÜCÜNÜ BIRAKIP GEÇTİĞİ HER GİŞENİN HESABINI MI TUTSUNLAR"

Kılıç, HGS cezalarına ilişkin, "İşine gitmek için insanlar otoyolu kullanıyor. Yük taşıyor, ticaret yapıyor. Sonra önüne geçiş ücretinin 10 katı, bazen de 20 katını aşan bir borç çıkıyor. İtiraz etmek istiyor. Faizle, masrafla ve hacizle uğraşıyor. Bu insanlar ne yapsın? İşini gücünü bırakıp geçtiği her gişenin hesabını mı tutsunlar? Otomatik ödeme talimatını zaten bununla uğraşmamak için veriyorlar. Geçiş bedelinin 11 katından fazla para ödemek zorunda kalıyor insanlar. Zaten açlık, yoksulluk almış başını gitmiş. Bu parayı kazanmak için insanlar kaç gün, kaç ay, kaç yıl çalışmak zorundalar. Şimdi bu kadar büyüyen kalemler ne? Bunun açıklanması gerekiyor kamuoyuna. Hangi gerekçeyle bu kadar para ödetiyorsunuz insanlara? Geçiş kaydıyla hesap hareketleri karşılaştırılsın. Sistemin mi, bankanın mı, işletmecinin mi kimin hatası varsa bunun bedelini vatandaş değil, hatası olanlar ödesin. Vatandaşın gecikmesini gün gün hesaplıyorsunuz, işletmecinin sorumluluğunu hiç kimse hesaplamıyor" ifadesini kullandı.

Haciz ihbarnamesini gösteren Kılıç, "Buradaki şirketin vekili kim? Halil Buğra Kavcıoğlu. Fon vurgununda adı geçen Şahap Kavcıoğlu'nun oğlu. Bu otoyol şirketinin iş verdiği hukuk bürolarında kaç siyasetçinin, kaç üst düzey yöneticinin çocuğu bulunuyor? Kimlere kaç dosya verilmiş? Ne kadar ödeme yapılmış? Asgari ücret alabilmek için bile ya da belli bir miktar para kazanabilmek için müvekkil peşine düşüyor genç avukatlar. Ama babası, dayısı yukarıda üst düzeyde olanlar işte böyle malı götürüyorlar. Hem de vatandaşı soyarak. İşte bu HGS soygunu" dedi.

"HGS ZULMÜNE SON VERMENİZ GEREKİYOR"