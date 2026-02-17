Kılıç: Seçim Trafiği Başladı - Son Dakika
Kılıç: Seçim Trafiği Başladı

Kılıç: Seçim Trafiği Başladı
17.02.2026 17:18
Yeniden Refah Partisi'nden Suat Kılıç, bakan değişimlerinin seçim trafiğini başlattığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Adalet ve İçişleri Bakanı değişti. Maliye Bakanı'nın değiştiği gün anlayın ki Türkiye seçim trafiğine girmiştir." dedi.

Kılıç, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kilimli ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Kılıç, yaralı İsmet Kabu'ya da acil şifalar temenni etti.

Kılıç, Ramazan Bayramı'nın yaklaştığına değinerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan fitre rakamını yetersiz bulduklarını belirtti.

Enflasyona ilişkin hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kılıç, savaş halindeki Rusya ve Ukrayna'da et, süt, yumurta gibi gıdaların Türkiye'den daha uygun fiyata satıldığını öne sürdü, yeni politikalar izlenmesi gerektiğini söyledi.

Erken seçime ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kılıç, bu şartlarda seçim yapılması gerektiğini ancak bunun bu yıl gerçekleşmeyeceğini dile getirdi.

Kılıç, "Kesenin ağzını açacak bir Maliye Bakanı'na ihtiyaç var. Adalet ve İçişleri Bakanı değişti. Maliye Bakanı'nın değiştiği gün anlayın ki Türkiye seçim trafiğine girmiştir." görüşünü savundu.

Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi arasında seçime yönelik bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Kılıç, bu konunun Genel Başkanların uhdesinde olduğunu belirterek, "Temennimiz odur ki AK Parti ve CHP bloklaşmaları ve kutuplaşmaları karşısında üçte biri kararsız olan seçmenin önüne güçlü bir gelecek alternatifi ve inandırıcı bir siyaset vizyonuyla çıkılabilsin." açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisinin bu doğrultuda çaba gösterdiğini dile getiren Kılıç, Saadet Partisinin de benzer yönde gayret içinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
