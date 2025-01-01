Kılıç'tan Yılbaşı Ziyareti

Güncel

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, yılbaşı gecesi görev yapan polis ekiplerini, hastaneleri ve taksi duraklarını ziyaret etti.

Mudanya'da görev yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutlayan Kılıç, daha sonra taksi duraklarında taksicilerle sohbet etti.

Ardından Mudanya Devlet Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanelerine giden Kılıç, hem sağlık çalışanlarının hem de tedavi gören hastalar ile yakınlarının yeni yıllarını kutladı.

Kılıç ziyaretlere ilişkin yazılı açıklamasında, 2025 yılının Türkiye'ye refah, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunarak, "Yeni yıla görevi başında giren, emniyet mensuplarını ve sağlık çalışanlarını unutmadık, görevlerini icra eden kamu personeline kolaylıklar diledik. Ayrıca, tedavi gören hastalarımıza ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. 2025'in aziz milletimiz ve tüm mazlum coğrafyadaki kardeşlerimiz için birlik beraberlik yılı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.