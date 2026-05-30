Kılıçdaroğlu 2,5 Yıl Aradan Sonra CHP Genel Merkezinde

İstinaf kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi'nde yapacağı bayramlaşma öncesinde konutundan Genel Merkez'e geldi. Kılıçdaroğlu, bayramlaşma öncesi Genel Merkez'in 12'nci katında bulunan makam odasına geldi.

Kılıçdaroğlu böylece 9 Kasım 2023 günü Özgür Özel'e devretmesinin ardından hiç gelmediği CHP Genel Merkezi'ne yaklaşık 2,5 yıllık bir aranın ardından yeniden geldi. Kılıçdaroğlu'nun bir süre sonra Genel Merkez bahçesinde bayramlaşmaya gelen partililere hitap etmesi bekleniyor.