(ANKARA) - İstinafın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararının ardından, 7. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu X'te titrini "CHP Genel Başkanı" yaptı.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararıyla Kılıçdaroğlu'nun yönetime getirilmesine karar verdiği belirtilmişti.
Bugün akşam saatlerinde, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya platformu X'te titrine "CHP Genel Başkanı" olarak değiştirdiği görüldü.
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?