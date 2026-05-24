Kılıçdaroğlu Gerginlikten Rahatsız

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI SÖNMEZ: KEMAL BEY, GERGİNLİK GÖRÜNTÜLERİNDEN RAHATSIZ

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutuna geldi. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginlik nedeniyle çok üzüldüğünü ve bu süreçten en çok rahatsızlık duyan kişi olduğunu söyledi. Sönmez, "Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak sürecin olması gerektiği gibi işletilmesini istiyor. Kemal Bey, yargı kararına uyulması, hukukun üstünlüğü ilkesiyle davranılması ve tutum alınması gerektiğini söyledi. Çünkü Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı; böyle bir görüntünün olmasından da en çok Kemal Bey rahatsız oldu" diye konuştu.

Nisa MİĞAL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,