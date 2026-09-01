Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkan Yüksel’i kabul etti - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkan Yüksel’i kabul etti

Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkan Yüksel’i kabul etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i parti genel merkezinde kabul etti. Yüksel, nazik kabulleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i parti genel merkezinde kabul etti.

CHP'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisinin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'i Genel Merkezimizde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

Yüksel de ziyaretiyle ilgili "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na nazik kabulleri ve yakın ilgileri için teşekkür ediyorum. Asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerlerini yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz" paylaşımını yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal Belediye Başkan Yüksel’i kabul etti - Son Dakika

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