Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti

25.05.2026 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek verdi, partinin birlik içinde kalması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, "Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. CHP'ye bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'gerçek kuruluş kodlarına yeniden döndürmek' çok zor bir görev, kendisi üstlendi" dedi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu, çalışmalarını sürdürdüğü Çukurambar'daki ofisinde, CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu ziyaret etti.

Nalbantoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Süreci hep beraber değerlendirmek, önümüzdeki günlerde partimizi birlik içinde, beraberlik içinde nasıl tutabiliriz, kendimizce görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız. Daha önce de defalarca dile getirmiştik, söylemiştik. CHP'ye bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'gerçek kuruluş kodlarına yeniden döndürmek' çok zor bir görev, kendisi üstlendi. Biz de biz de elimizden geldiğince, istediği sürece yanında olmak, destek olmak ve yardımcı olmak için gayret içinde olacağız. Bugün bugün de bu görüşlerimi ifade etmek için buradayım."

Gazetecilerin, "CHP Genel Merkezi'nde dün yaşananları Kılıçdaroğlu nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine Nalbantoğlu, "Herkes gibi Kemal Bey de bu genel görüntüden rahatsızlık duymuştur, bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten. Ama bütün bunlar nasıl oluştuğu nasıl bu süreçler buralara gelindi, ne oldu bu apayrı bir şey ama tabii ki dünkü görüntülerden rahatsız olmamak, dünkü görüntüleri hakikaten olumlu bulmak başka ama Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçi" diye konuştu.

Nalbantoğlu, Kurban Bayramı bayramlaşma programına ilişkin ise "28'inde Genel Merkez'e Sayın Genel Başkanımız geçecek, bir bayramlaşma hem partililerle katılacak olan milletvekillerimizle, bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek ve böylece başlamış olacak süreç" dedi.

"CHP milletvekililerinin büyük kısmı Özgür Özel'i destekliyor bu parti içi bir ayrışmaya neden olur mu?" sorusuna Nalbantoğlu, "Umarız olmaz bu birliğimizi bütünlüğümüzü korumayı başarırız umarım olmaz" yanıtını verdi."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çağatay Ulusoy’dan veda mesajı Gerçek çok başka çıktı Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Fenerbahçe ile anılıyordu Hakan Safi’den Rafael Leao iddialarına yanıt Fenerbahçe ile anılıyordu! Hakan Safi'den Rafael Leao iddialarına yanıt
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi
Bilgi Üniversitesi’nde polis müdahalesi Gözaltılar ve yaralılar var Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
CHP Genel Merkezi’nde tahliye sürerken MHP’den “yetki karmaşası“ mesajı CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den "yetki karmaşası" mesajı
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

12:39
Montella, Arda Güler kararını verdi
Montella, Arda Güler kararını verdi
12:38
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya’dan ilk görüntü Karar jet hızında çıktı
Gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'dan ilk görüntü! Karar jet hızında çıktı
11:40
Öcalan’dan CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir
Öcalan'dan CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine tepki: Demokraside olacak şey midir?
11:29
MHP’den dikkat çeken “mutlak butlan“ itirazı
MHP'den dikkat çeken "mutlak butlan" itirazı
10:58
CHP’de yeni dönem “Mutlak butlan“ kararı kapıya asıldı
CHP'de yeni dönem! "Mutlak butlan" kararı kapıya asıldı
10:29
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı YÖK’ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Bilgi Üniversitesi yeniden açıldı! YÖK'ten açıklama geldi, öğrenciler kutlama yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 12:59:28. #7.13#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.