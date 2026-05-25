Kılıçdaroğlu'na Destek Ziyareti

25.05.2026 14:59
CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek destek sözü verdi.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyaret etti.

CHP İzmir Milletvekili Nalbantoğlu, Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti. Nalbantoğlu, yaklaşık 45 dakika süren görüşme sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Nalbantoğlu, partiyi birlik ve beraberlik içinde tutabileceklerini söyleyerek, "Görüşmemizde bu ve bunun gibi görüşlerimizi paylaşma fırsatı bulduk. Genel Başkanımızın sonuna kadar arkasındayız, bunu daha önce de defalarca dile getirmiştik. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu ülkenin çok büyük ihtiyacı var. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında da partiyi gerçekten Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi gerçek kuruluş kodlarına yeniden döndürmek çok zor bir görev. Bu görevi Genel Başkanımız üstlendi. Biz de elimizden geldiğince, bizden istediği sürece yanında olmak destek olmak ve yardımcı olmak gayreti içinde olacağız" dedi.

Dün yaşanan gelişmeleri değerlendiren Nalbantoğlu, "Herkes gibi Kemal Bey de bu görüntülerden Genel Başkanımız olarak rahatsızlık duymuştur. Bundan rahatsız olmayacak herhangi bir insan yok zaten. Bütün bunların nasıl oluştuğu, sürecin buralara nasıl geldiği apayrı bir konu. Kemal Bey çok tecrübeli bir siyasetçi. Ayın 28'inde Sayın Genel Başkanımız partiye geçecek. Partililerle ve katılacak olan milletvekilleriyle bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilecek, böylece süreç başlamış olacak. Umarız bu birliğimizi bütünlüğümüzü korumayı başarırız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

