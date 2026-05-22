Kılıçdaroğlu'na İcra Kararı

22.05.2026 17:25
Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanlığı görevini tedbiren üstlendi. Yeni süreç başladı.

(ANKARA) - Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevini tedbiren üstlenmesine ilişkin kararını tebliğ etti.

Davacıların avukatı Onur Üregen ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi yetkilileri, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevini tedbiren üstlenmesine ilişkin kararını tebliğ etmek üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisine geldi.

Üregen, tebliğin ardından ofisten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilindiği gibi Kurultay Davası delegelerinin avukatıyım. 36. Hukuk Dairesi bir karar verdi dün ve bu karar, davada ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha ortaya koydu. Tabi bundan sonrası artık partimizin iç siyasetine ve iç işleyişine yönelik. Artık yeni bir süreç başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na hayırlı olmasını diliyorum ve kendisinin bir şekilde partimizi birlik içine sokacağına inancım tam. Herkese, ülkemize, partililerimize, vatanımıza bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

"BEN HUKUK MÜCADELESİ VERDİM"

"Artık Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan diyebilir miyiz" şeklindeki bir soruyu Üregen, şöyle yanıtladı:"

"Evet, Genel Başkanımız şu an, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunu diyebiliriz. Daha fazla soru beni aşıyor, ben hukuk mücadelesi verdim. Bu dosyada müvekkillerimle de konuşmadan çok fazla konuşma yapamam. Kendileri birlikte oturacaklar karar verecekler. Artık partimiz siyaseten nasıl bir yol izleyecek ona Genel Başkanımız ve çevresinde kişiler, yardımcıları karar verecektir diye düşünüyorum. Ufak tefek prosedürler var ama onlarla ilgili de size bilgilendirme yapacağız."

Kaynak: ANKA

