Kılıçdaroğlu'ndan A Milli Takıma Başarı Dileği

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sahaya çıkacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar dileyerek, "Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün; görüşlerimizin, düşüncelerimizin, farklılıklarımızın ötesinde, milletimizin aynı heyecanla, aynı umutla ve aynı gururla tek yürek olduğu bir gündür. Dünya Kupası yolunda sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımımıza gönülden başarılar diliyorum."

Ay-yıldızlı formayı taşıyan evlatlarımızın; mücadeleleriyle, inançlarıyla ve yürekleriyle ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceklerine olan inancımız tamdır. Yolunuz açık, şansınız bol olsun.

Bugün 86 milyon yürek sizinle, Türkiye sizinle. Haydi Bizim Çocuklar..."