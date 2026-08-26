Kılıçdaroğlu'ndan Barış Vurgusu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Barış Vurgusu

Kılıçdaroğlu\'ndan Barış Vurgusu
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Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Orta Doğu'da barış kurucu gücü olması gerektiğini dile getirdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır. Yaşasın halkların kardeşliği" açıklamalarında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı barış ve istikrar yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını kaydederek, şu ifadelere yer verdi:

"SDG'nin silahlı yapılarının Suriye devletine entegrasyonu yönündeki gelişmeler, yalnızca Suriye'nin geleceği açısından değil, bölgemizin huzuru ve güvenliği açısından da büyük önem taşımaktadır. Suriye Kürtlerinin kimliklerinin, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu; bütün etnik ve inanç gruplarının eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşayabildiği, demokratik ve toprak bütünlüğünü koruyan bir Suriye hem Türkiye'nin hem de bölge halklarının çıkarınadır. Bu gelişmeler Türkiye açısından da önemli bir fırsat sunmaktadır. Kürt meselesini silahın ve çatışmanın gölgesinden tamamen çıkararak demokratik siyasetin, hukukun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında çözmek zorundayız.

Türkiye'de yürütülen sürecin silahların tamamen bırakılması, terörün sona ermesi, demokrasimizin güçlenmesi ve Türklerle Kürtler arasındaki tarihsel kardeşliğin daha da sağlamlaşmasıyla sonuçlanmasını yürekten diliyorum. Türkiye'nin kendi iç barışını güçlendirmesi, yalnızca ülkemiz için değil, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı açısından da çok önemli bir güvence olacaktır. Yıllar önce bu anlayışla Ortadoğu Barış ve İş birliği Teşkilatı'nı, yani OBİT'i, önermiştim.

"TÜRKİYE KENDİ İÇİNDE BARIŞI GÜÇLENDİRDİĞİ ÖLÇÜDE BÖLGESİNDE BARIŞIN ÖNCÜSÜ OLABİLİR"

Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin öncülüğünde kurulacak, zaman içerisinde bölgenin diğer ülkelerini de kapsayacak bir barış ve iş birliği yapılanmasının Orta Doğu'nun geleceği açısından tarihi bir ihtiyaç olduğunu bugün de düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu'nun kaderini başka ülkelerin çıkar hesapları değil, bu coğrafyada yaşayan halkların ortak iradesi belirlemelidir. Türkiye kendi içinde barışı, demokrasiyi ve kardeşliği güçlendirdiği ölçüde bölgesinde de barışın öncüsü olabilir.

"VAKİT KAYBETMEMELİYİZ"

Suriye'de kalıcı istikrarın sağlanması, Filistin'de kanın ve gözyaşının dinmesi, İran'a yönelik saldırıların sona ermesi ve bölgemizin yeni savaşların değil, diplomasinin, iş birliğinin ve ortak refahın coğrafyası haline gelmesi mümkündür. Bunun yolu daha fazla çatışmadan değil, daha fazla diyalogdan, diplomasiden ve bölgesel iş birliğinden geçmektedir. Vakit kaybetmemeliyiz. Türkiye, Orta Doğu'da savaşların tarafı değil, barışın kurucu gücü olmalıdır. Türklerin, Kürtlerin ve Arapların ortak geleceği barıştadır."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının sonunda "Yaşasın halkların kardeşliği" ifadesini, Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak paylaştı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Orta Doğu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Barış Vurgusu - Son Dakika

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