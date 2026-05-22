Kılıçdaroğlu'ndan Basın Açıklaması

(ANKARA) - Çalışma ofisinden ayrılıp, konutuna geçen Kemal Kılıçdaroğlu, yarın kameralar karşısına geçerek basın açıklaması yapacak.

Kemal Kılıçdaroğlu, öğle saatlerinden bu yana bulunduğu çalışma ofisinden ayrıldı. Kamuoyuna açıklama yapması beklenen Kılıçdaroğlu'nun yarın kameralar karşısına geçeceği, basın açıklaması yapacağı öğrenildi.

Konutuna geçen Kılıçdaroğlu'nun ses tellerinin tahriş olması nedeniyle bugünkü açıklamasını ertelediği öğrenilirken, açıklamanın nerede, saat kaçta olacağı bilgisi Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez tarafından duyurulacak.