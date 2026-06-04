Kılıçdaroğlu'ndan CHP Grup Toplantısı Açıklaması

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü düzenlenecek CHP grup toplantısı ile ilgili "Haftaya grupta sizi göreceğiz" sorusuna "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün gerçekleşen Yüksek Disiplin Kurulu toplantısının açılış konuşmasını yaptıktan sonra çıkışta basın mensuplarıyla selamlaştı. Kılıçdaroğlu, CHP TBMM grup toplantısına katılıp katılmayacağı tartışmalarıyla ilgili, "Haftaya grupta sizi göreceğiz" diyen gazeteciye "Umarım, hep beraber" cevabını verdi.