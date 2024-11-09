Kılıçdaroğlu'ndan Gazeteciye Destek

Güncel

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "gazetecilik görevini hakkıyla yapmak, tek adam rejimlerinde her daim suçtur! Ancak kalemini satmayan namuslu gazeteciler var oldukça, diktatör yıkılmaya mahkümdur" dedi.

CHP önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açılama ile gazeteci Furkan Karabay'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Gazetecilik görevini hakkıyla yapmak, tek adam rejimlerinde her daim suçtur! Ancak kalemini satmayan namuslu gazeteciler var oldukça, diktatör yıkılmaya mahkümdur! Adalet ve hakkaniyetle değil, sadakat ve talimatla hareket eden, emir altındaki savcılar dönemi, bu iktidar ile birlikte derhal sona ermek zorundadır. Furkan Karabay'ın derhal serbest kalması, demokrasimiz için elzemdir! Karabay için adalet demekten çekinmeyeceğiz!"