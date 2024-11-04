Kılıçdaroğlu'ndan Kayyum Atamalarına Tepki

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(ANKARA) - CHP'nin 7'inci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, antidemokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın görevlerinden uzaklaştırılarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Kurt, kuzu postuna bürünmüş; siz sanıyorsunuz ki artık dostumuz oldu. Bu gitmeden, hiçbir şey değişmez ve düzelmez. Adalet, diktatörden ricacı olarak tesis edilmez. Saray'ın hukuksuzlukları karşısında demokrasiye sahip çıkmadan Türkiye'nin geleceği aydınlanmaz. Hukuksuz atamalara sessiz kalmak, kayyumlara göz yummak, anti-demokratik bir düzenin kapısını aralamaktır. Ayrışmadan, birleşerek ve büyüyerek bu tek adam rejimine karşı omuz omuza mücadele etmekten başka şansımız yok. Sesimiz daha gür, irademiz daha sağlam, demokrasiye inancımız daha da sertleşerek her bir yurttaşımızı sorumluluk almaya ve adaletin Türkiye'sini inşa etmeye çağırıyorum."