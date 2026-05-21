Kılıçdaroğlu'ndan Kurultay Açıklaması

21.05.2026 19:42
Kılıçdaroğlu, CHP'nin kurultayının iptali sonrası partinin birlik içinde yoluna devam edeceğini söyledi.

(ANKARA) - CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı için mutlak butlan kararı verilmesine ilişkin, "Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükünete ve ortak akla davet ediyorum. Biz bir aradayız" dedi.

CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. Olağan Kurultayımız ile ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar; bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün; sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün; kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetiyle, sükünetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akıl ile yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci; önceki dönem Genel Başkanlarımızla, Parti Meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve iş birliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin, partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükünete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız."

Kaynak: ANKA

