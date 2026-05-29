Kılıçdaroğlu’ndan PM Toplantısı Açıklaması - Son Dakika
Kılıçdaroğlu’ndan PM Toplantısı Açıklaması

29.05.2026 00:01
Kılıçdaroğlu, 1 Haziran'da PM toplantısı olacağına dair bilgi verilmediğini açıkladı.

(ANKARA)- Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi (PM) toplantısının ne zaman yapılacağı hakkında, "Biz PM'nin 1 Haziran'da toplanacağına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmadık. Arkadaşlarımızla kendi aramızda fikir yürüttük. Araya tatil girmesiyle birlikte PM üyesi arkadaşlarımızın tebliğ alamayacakları anlaşıldı. Tüm üyelerin tebligat alabilmesi için mesai saatini bekliyoruz. 1 Haziran tarihi gazeteci arkadaşlarımızın kulislere dayanarak aldığı bilgidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100'de gazeteci Barış Yarkadaş'a açıklamalarda bulundu.

Yarkadaş'ın aktardığına göre Kılıçdaroğlu, sosyal medyada CHP'liler arasında süren tartışmalara ilişkin, "Herkes şunu bilsin Partimiz en kısa sürede ahlaki kodlarına dönecektir. Özellikle sosyal medyada CHP'liler arasında ayrışma, tartışma yaratmaya çalışan kişiler, hesaplar var. Kimse tartışma görüntüsü vermemeli. Biz bu süreci aşacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
