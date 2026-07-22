CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Ankara'daki eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Kılıçdaroğlu'ndan Taziye Mesajı - Son Dakika
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