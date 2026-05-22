Kılıçdaroğlu'ndan YSK Temsilcisine Görev Sonlandırma

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'na, "YSK nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak önceden yapılmış görevlendirme işleminiz sonlandırılmıştır" bilgilendirmesini yaptı. Yakupoğlu, 15 yıldır bu görevi yürütüyordu. YSK da Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik görevinin sona erdiğini alınan kararın açıklanmasının ardından kendisine bildirdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 17. maddesi gereğince, seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, "o siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla" YSK'da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyor.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu da 2011'de CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla CHP'nin YSK Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Yakupoğlu, 15 yıldır bu görevi yürütüyordu.

İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletmesinin ardından, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun YSK nezdinde CHP temsilcisi olarak önceden yapılmış görevlendirme işlemini de sonlandırdığını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bilgilendirme yazısı, Yakupoğlu'na gönderildi.

YSK, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi sıfatıyla Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla verilen itirazı kabul ederek görüşmüş ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararına karşı, "delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi" taleplerini oy birliğiyle reddetmişti.

YSK, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik görevinin sona erdiğini alınan kararın açıklanmasının ardından kendisine bildirdi.