Kılıçdaroğlu'ndan YSK Temsilcisine Görev Sonlandırma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu'ndan YSK Temsilcisine Görev Sonlandırma

22.05.2026 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun görevini sonlandırdı.

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'na, "YSK nezdinde Cumhuriyet Halk Partisi temsilcisi olarak önceden yapılmış görevlendirme işleminiz sonlandırılmıştır" bilgilendirmesini yaptı. Yakupoğlu, 15 yıldır bu görevi yürütüyordu. YSK da Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik görevinin sona erdiğini alınan kararın açıklanmasının ardından kendisine bildirdi.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 17. maddesi gereğince, seçime katılan siyasi partilerden, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde en çok oy almış dört siyasi parti ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partiler, "o siyasi parti genel başkanları tarafından yazılı olarak yetki verilmiş olması şartıyla" YSK'da bir asıl bir yedek temsilci bulundurabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılıyor ancak oy kullanamıyor.

Mehmet Hadimi Yakupoğlu da 2011'de CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla CHP'nin YSK Temsilcisi olarak görevlendirilmişti. Yakupoğlu, 15 yıldır bu görevi yürütüyordu.

İstinafın tedbir kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nin avukatlarını azletmesinin ardından, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun YSK nezdinde CHP temsilcisi olarak önceden yapılmış görevlendirme işlemini de sonlandırdığını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu imzalı bilgilendirme yazısı, Yakupoğlu'na gönderildi.

YSK, CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi sıfatıyla Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla verilen itirazı kabul ederek görüşmüş ve Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği mutlak butlan ve ihtiyati tedbir kararına karşı, "delegelerin mazbatalarının geçerliliğinin ve seçilenlerin görevlerinin devam ettiğinin tespit edilmesi" taleplerini oy birliğiyle reddetmişti.

YSK, Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun temsilcilik görevinin sona erdiğini alınan kararın açıklanmasının ardından kendisine bildirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan YSK Temsilcisine Görev Sonlandırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 23:58:04. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'ndan YSK Temsilcisine Görev Sonlandırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.