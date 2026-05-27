Özgür Karabat: İki Araç da Partinin Parasıyla Alındı, Biri Bizzat Kılıçdaroğlu Tarafından Makam Aracı Olarak Kullanıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Özgür Karabat: İki Araç da Partinin Parasıyla Alındı, Biri Bizzat Kılıçdaroğlu Tarafından Makam Aracı Olarak Kullanıldı

27.05.2026 20:16  Güncelleme: 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li Karabat, mutlak butlan kararı öncesi genel merkez önünde sergilenen araçların parti parasıyla alındığını, birini Kılıçdaroğlu'nun makam aracı olarak kullandığını, Çubuk saldırısı sonrası ise Erdoğan Toprak'ın Aziz İhsan Aktaş'tan aldığı zırhlı aracı Kılıçdaroğlu'nun 1.5 yıl kullandığını açıkladı.

(ANKARA)- CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı öncesinde partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul'dan, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır" dedi. Karabat, sergilenen iki aracın da partinin parasıyla alındığını belirtti ve "Biri bizzat Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldı" ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı öncesinde partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan iki VIP aracın bina önünde teşhir edilmesine tepki gösterdi.

Karabat, paylaşımında araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kullanıldığını belirtti. Karabat ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi sonrası CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Aziz İhsan Aktaş'tan zırhlı bir araç aldığını ve bu aracı da Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıl kullandığını öne sürdü.

Karabat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir."

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki;

Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul'dan, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın."

NE OLMUŞTU?

21 Mayıs Perşembe günü istinafın kararıyla tedbiren Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bu görevdeki ilk haftası dolmadan Özgür Özel döneminde Genel Merkez tarafından kullanılan iki aracı satışa çıkardı. Araçlar, genel merkezin bahçesi önünde teşhir edilirken araçların ön camına, "Müteahhit Aziz'den satılık haram araç" ile "Havlucu belediye başkanından satılık haram araç" yazıldı. Araçların plakaları, "Ö. Yalım" ve "A.İ. Aktaş" yazılı kağıtlarla kapatıldı. Araçlardan birinin iç dizaynının tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tarafından yaptırıldığı, diğerinin ise suç örgütü lideri Aziz İhsan Aktaş tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoğan Toprak, Özgür Karabat, İhsan Aktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Karabat: İki Araç da Partinin Parasıyla Alındı, Biri Bizzat Kılıçdaroğlu Tarafından Makam Aracı Olarak Kullanıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zülfü Livaneli’nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli merdivenden düşerek yaralandı
Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Fethiye Belediye Başkanı Karaca’ya silahlı saldırıya 6 tutuklama Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırıya 6 tutuklama
Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım Akrabasının boğazını kesip kahvehanenin önüne attı: İbreti alem için yaptım
Bahçeli’den sağduyu çağrısı: CHP’de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti Bahçeli'den sağduyu çağrısı: CHP'de arınma, durulma ve yeni şeyler söyleme vakti
Bayram namazında ilk saf Iğdır’da tutuldu Bayram namazında ilk saf Iğdır'da tutuldu

21:50
’’Para var huzur var’’ dedirten görüntü Helikopterden inen isme bakın
''Para var huzur var'' dedirten görüntü! Helikopterden inen isme bakın
21:39
Trabzonspor’a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
Trabzonspor'a iki oyuncudan 55 milyon euro bonservis
21:00
Özgür Özel’in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Özgür Özel'in amcası kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
20:53
Çağdaş Yaşam’dan Kılıçdaroğlu’na soğuk duş Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
Çağdaş Yaşam'dan Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Makam aracından gelecek parayı kabul etmeyecekler
20:31
Trump’tan Umman’a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
Trump'tan Umman'a Hürmüz tehdidi: Herkes gibi davranmazlarsa havaya uçururuz
20:01
CHP’de makam aracı krizi Özel’den “Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş’tan alındı“ iddiası
CHP'de makam aracı krizi! Özel'den "Kılıçdaroğlu döneminde Aziz İhsan Aktaş'tan alındı" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 22:06:45. #7.13#
SON DAKİKA: Özgür Karabat: İki Araç da Partinin Parasıyla Alındı, Biri Bizzat Kılıçdaroğlu Tarafından Makam Aracı Olarak Kullanıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.