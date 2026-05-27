Özgür Karabat: İki Araç da Partinin Parasıyla Alındı, Biri Bizzat Kılıçdaroğlu Tarafından Makam Aracı Olarak Kullanıldı

(ANKARA)- CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı öncesinde partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul'dan, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır" dedi. Karabat, sergilenen iki aracın da partinin parasıyla alındığını belirtti ve "Biri bizzat Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanıldı" ifadesini kullandı.

CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı öncesinde partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat sosyal medya hesabından, CHP Genel Merkezi tarafından kullanılan iki VIP aracın bina önünde teşhir edilmesine tepki gösterdi.

Karabat, paylaşımında araçlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da kullanıldığını belirtti. Karabat ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik Çubuk'taki linç girişimi sonrası CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın, Aziz İhsan Aktaş'tan zırhlı bir araç aldığını ve bu aracı da Kılıçdaroğlu'nun 1,5 yıl kullandığını öne sürdü.

Karabat paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Partimize mahkeme tarafından atanan yönetimin bugün ortaya koyduğu tavır, en az Genel Merkezimize polis sokmak kadar ağır bir zarara neden olmuştur. Yalanlarla bezenmiş bir seviyesizlik ne yazık ki bayram gününde sergilenmiştir."

O zaman artık, sustuğumuz gerçekleri anlatmanın zamanıdır. İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki;

Genel Merkezimizin bahçesinde seviyesizce sergilenen iki araç da partimizin kendi parasıyla alınmıştır, tüm faturaları mevcuttur.

Araçlardan biri 2022 yılında Sayın Kılıçdaroğlu döneminde alınmış ve bizzat Sayın Kılıçdaroğlu tarafından makam aracı olarak kullanılmıştır. O araçları Genel Merkezimizin bahçesine koyanlar bunu bilemeyecek kadar cehalet sahibidir.

Diğer araç da partimizin kendi parasıyla henüz bu yıl satın alınmıştır.

O araçlardan hiçbirinin Özkan Yalım ya da Aziz İhsan Aktaş ile ilgisi yoktur. Bunu iftirayı attıkları için şimdi ilk kez açıklamak zorundayım. Sayın Kılıçdaroğlu, Çubuk'ta saldırıya uğradıktan sonra, Sayın Erdoğan Toprak, İstanbul'dan, Aziz İhsan Aktaş'tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun kullanımıma sunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş'ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. Kasım 2023'teki kurultaydan bir gün sonra ise Sayın Erdoğan Toprak o zırhlı aracı alıp yeniden İstanbul'a götürmüştür. Bunların hepsinin kayıtları mevcuttur.

Bir daha böyle seviyesiz görüntüler görmemek umuduyla söylüyorum: Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın."