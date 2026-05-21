Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Arayacak

21.05.2026 20:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşeceğini avukatı aracılığıyla duyurdu.

(ANKARA) – Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak görüşeceğini bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına hükmetmesinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde açıklamalarda bulundu.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanımız, bu partinin 13 yıl Genel Başkanlığını yaptı, partiyi toparladı. Hem partimize hem de Türkiye'de toplumsal barışa katkı vermişti. Aynı kapsamda Sayın Genel Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaosun engellenmesi kapsamında atmış olduğu tweet'teki değerlendirmeler özelinde birazdan Sayın Özgür Özel'i arayacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sorundan birlikte el ele, müzakere ederek gerekli çalışmalara başlayacağını ifade edecektir. Dolayısıyla bu bilginin, Sayın Özgür Özel'in birazdan Sayın Genel Başkanımız tarafından aranacağı bilgisini size sunmak istedim. Zaman zaman Sayın Genel Başkanımızın sunmak istediği değerlendirmeleri sizlere sunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Arayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ataşehir’de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu Ataşehir'de İETT otobüsü şoförü aracında ölü bulundu
Beylikdüzü’nde kafeye silahlı saldırı Beylikdüzü'nde kafeye silahlı saldırı
Unai Emery, Avrupa Ligi’ni 5. kez kazandı Unai Emery, Avrupa Ligi'ni 5. kez kazandı
İran, Hürmüz Boğazı’nda denetim altındaki sınırları açıkladı İran, Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı
Manisa’daki Demirköprü Barajı’ndan Marmara Gölü’ne su aktarılacak Manisa'daki Demirköprü Barajı'ndan Marmara Gölü'ne su aktarılacak
Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi Şişli Belediye Başkan Vekilliğinde yeniden görev değişimi

21:20
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı.
Mutlak butlan kararı CHP'ye ve Kemal Kılıçdaroğlu'na resmen ulaştı.
20:43
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ne ne zaman gidecek
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecek?
20:27
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş'tan partiye seçim çağrısı
20:12
Kılıçdaroğlu’na ilk soğuk duş Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
Kılıçdaroğlu'na ilk soğuk duş! Eski Gençlik Kolları Başkanı görevi kabul etmeyecek
19:55
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayacak
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i telefonla arayacak
19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 21:31:27. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.