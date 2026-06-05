Kılıçdaroğlu'ndan Myk Üyelerine: Pozitif Dilden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'ndan Myk Üyelerine: Pozitif Dilden Vazgeçmeyeceğiz

05.06.2026 19:21  Güncelleme: 20:53
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CHP MYK toplantısında konuşan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, pozitif dilden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Toplantıda diyalog heyeti kurulduğu, ihraç ve tasfiye gündemde olmadığı, grup toplantısı için diyalog kurulduğu aktarıldı.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - Bugün yapılan CHP MYK toplantısında CHP'deki son gelişmeleri değerlendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantıda "Pozitif dilden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullanarak MYK üyelerinin de buna göre hareket etmelerini istedi. Öte yandan parti kurmayları, CHP MYK tarafından bir diyalog heyetinin kurulduğunu ancak heyetin sayısının artırıldıktan sonra isimlerin açıklanacağını aktardı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantının gündeminde, Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti, 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptal edilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) MYK'ya yolladığı yazının ve yeni yol haritası olduğu öğrenildi.

İHRAÇ VE GÖREVDEN ALMA GÜNDEME GELMEDİ

Toplantıda YDK'ya herhangi bir dosyanın gitmediği belirten CHP Genel Merkez kurmayları, il başkanlarının görevden alınmasının da konuşulmadığını belirtti. Parti bütünlüğüne dikkat ettiklerini ve bu tutumda ısrarcı olduklarını belirten kurmaylar, "İhraç ve tasfiye gündemimizde yok" derken gelişmelere göre bazı adımların atılabileceğini belirtiyor. Bunun nedeni olarak Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır sözleri gösteren kurmaylar, "Bizim bir kişiye bile ihtiyacımız var ama Kemal Bey'e çok ağır sözler söyleyenler var. 81 il başkanının tamamı için bir tasarruf olmaz ama bazı isimler için görevden alma yetkisini Kemal Bey kullanılabilir. Bu Kemal Bey'in tasaruffunda" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun MYK üyelerine hitaben "Pozitif dilden vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandığını belirten kurmaylar, bu sözün hem parti içine hem de seçmene karşı nasıl bir yaklaşım çizileceğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

GRUP TOPLANTISI İÇİN DİYALOG KURULDU

Salı günü yapılacak CHP grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını, bunun için bazı milletvekillerin çalıştığını belirten kurmaylar, grup başkan vekillerinin görevden alınacağı iddialarına dair "konuşuldu ama bu yönde bir karar alınmadı" bilgisini paylaştı. Grup konuşması için farklı yöntemlerin olduğunu belirten kurmaylar, "Aslında hukuki anlamda Kemal Bey'in konuşmasının önünde bir engel yok. Biz sorun olmasını, karşı karşıya gelmeyi istemiyoruz. Bu nedenle diyalog kuracağız" ifadelerini kullandı.

DİYALOG HEYETİ KURULDU

Özgür Özel cephesiyle grup toplantısı için bir temas olduğunu belirten kurmaylar, bir diyalog heyetinin de oluştuğunu belirtti. Bu heyete bazı MYK üyelerinin koordinatörlük edeceğini, heyetin daha da genişletilmesinin hedeflendiğini aktaran kurmaylar, "Sayı ve isimler sonra duyurulur. Hem 3 milletvekili arkadaşımızın hem de büyükşehir belediye başkanlarımızın girişimleri çok olumlu oldu. Başkanların bu hamlesinin büyütülmesi lazım" dedi. Taraf avukatlarının bir araya geleceğini söyleyen kurmaylar, "İşin hukuki boyutu da bu görüşmede ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında hem geçmişte yaşanan kimi olaylara değineceğini hem de ülkenin sorunlarına değineceğini de aktaran kurmaylar, CHP Genel Başkanı'nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek, "Partide iki başlılığa izin vermeyiz" ifadelerini kullandı. Muhalif seçmendeki "Erdoğan nefretinin" Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneltildiğini söyleyen kurmaylar, "Kemal Bey bunu kırmak istiyor" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçdaroğlu'ndan Myk Üyelerine: Pozitif Dilden Vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika

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