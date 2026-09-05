Kılıçdaroğlu, Sırbistan'ı 3-0 yenip finale çıkan Kadın Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda finale çıkışı kutlayarak 'Haydi kızlar, size güveniyoruz' dedi ve şampiyonluk mesajı verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Dünya Şampiyonası'nda final yolunda ilerliyoruz. Sırbistan galibiyetiyle adımızı finale yazdırdık. Şimdi gözler şampiyonlukta. Haydi kızlar, size güveniyoruz." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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