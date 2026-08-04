Kılıçdaroğlu: \'Tek Adam Rejimi Devletin Kurumlarını Çürüttü\'

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü" dedi. TBMM'de bazı AK Parti milletvekillerinin "sahte oy pusulası" kullandığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Eğer TBMM Başkanı bu olayın üstüne gitmezse, gereğini yapmazsa bunu her yerde ve her ortamda söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimi ülkeyi felakete sürükler. Memlekette bereket kalmadı. Herkes diken üstünde. Söyledik, tek adam rejimi dünyada hiçbir yerde yok. Ama Türkiye'ye getirdiler. Sorunları çözeceklermiş. Bana söyler misiniz ya, hangi sorunu çözdüler Türkiye'nin? Köşeyi dönenler daha da zenginleşti, fakirler daha da fakir oldu. Saray ve şürekası krallar gibi yaşıyor. Buna izin verecek miyiz? Elbette izin vermeyeceğiz. Neden? Çünkü biz halkımızı seviyoruz. Çünkü biz halkımızın her sorununu dillendireceğiz. Tek adam rejimi devletin bütün kurumlarını çürüttü" dedi.

"76 AK PARTİ MİLLETVEKİLİ SAHTE OY PUSULASI KULLANIYOR"

TBMM'de bazı AK Parti milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarında "sahte oy pusulası" kullandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şu anda Meclis'teyiz. Yeri geldiğinde de, efendim, 'Bu Meclis Gazi Meclis'tir' diyor. Hikaye. Bu Meclis Gazi Meclis değil. Bu Meclis'in büyük kısmı malı götürenler Meclisi. Diyecekler ki, 'Efendim, hakaret ediyorsun' Hayır efendim, hakaret etmiyorum, gerçekleri söylüyorum. Bu Meclis'te bir kanun görüşülüyor. O kanun görüşülürken AK Parti milletvekillerinin büyük bir kısmı yok. Sahte oy pusulaları gönderiyorlar, 'Biz buradayız' diye. Kaç kişi? 76 AK Parti milletvekili. Bir milletvekili, yani milletin vekili, sahte oy pusulası kullanırsa bu milletvekilinin bu memlekete ne faydası olur? Hadi sahte oy pusulası kullandın. Peki kardeşim, bu Meclis'in bir başkanı yok mu? Nerede bu başkan? Bu başkan demiyor mu, 'Bir daha bunu yaparsanız ben şunu, şunu, şunu yaparım' demiyor mu? Diyemiyor, diyemez. Çünkü o da saraydan aldığı talimatın gereğini yapıyor, 'Sahte oy mu kullanacağız, kullanın' diyor. Sahte oy kullanmak yüzsüzlüktür, ahlaksızlıktır, erdemsizliktir, milleti kandırmaktır. O nedenle bizim görevimiz, Meclis'te sahte oy kullananların kimliklerini bulundukları bölgede açıklamaktır. Eğer TBMM Başkanı bu olayın üstüne gitmezse, gereğini yapmazsa bunu her yerde ve her ortamda söyleyeceğiz. Olayın üzerine gitmiyorsa sen de suçlusun. Yolsuzluk mu yaptı, hırsızlık mı yaptı, kızıyoruz. E kardeşim, sahte oy kullandı TBMM'de ve bu belgelendi. Kimseden tık yok. Ama Bay Kemal bunları unutmaz. Hiç meraklanmayın, bunları dillendireceğiz, bunları söyleyeceğiz. Bu geçmişte olan bir olay değil, yeni olan bir olay."

CHP'nin üreticilerin yanında olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Biz CHP'liyiz, biz üretenin yanındayız, alın teri dökenlerin yanındayız, sanayicinin, esnafın, çiftçinin, ihracatçının yanındayız. Kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa onların yanındayız" dedi.

Ekonomi politikalarını da eleştiren Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yüksek faiz uyguladığına işaret ederek, "Dünyanın en yüksek faizini Arjantin'den sonra veren Türkiye Cumhuriyeti'dir. Faize teslim ederseniz bir ülkeyi tefecilere teslim etmiş olursunuz. Biz yüksek faize de tefecilere de karşıyız" digye konuştu.

"İŞÇİNİN HAKKINI, HUKUKUNU CHP KORUYACAK"

Ekonomik krizin yanı sıra ülkede ciddi bir güven krizi yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Hukuka güven azalmış, adalete güven azalmış, ekonomiye güven azalmış. İnsanlar yarınlarını göremiyor. Gençler bavullarını alıp yurt dışına gitmeyi düşünüyor" değerlendirmesinde bulundu. Denizli'de bir lojistik firmasında sendika kurmak isteyen işçilerin işten çıkarıldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu anayasal bir haktır. İşçilerin sendika kurma hakkı vardır. O işçiler bir gecede kapının önüne kondu. Alın terine ihanet edenlerin yaptığı iştir bu" dedi. Doruk Madencilik işçilerinin yaşadığı sorunlara da değinen Kılıçdaroğlu, hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini öne sürerek, "İşçinin hakkını, hukukunu kim koruyacak? CHP koruyacak" ifadelerini kullandı.

"SORUN TÜRKİYE DEĞİL, TÜRKİYE'NİN YÖNETİLMESİDİR"

Türkiye'nin temel sorununun yönetim anlayışı olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sorun Türkiye değil, Türkiye'nin yönetilmesidir. Yanlış yönetiliyor. Hesap vermeyen bir yönetim var. Bir yönetim hesap vermezse malı götürüyor demektir. Hesap vermeyi siyasetçiler, yöneticiler onurlu bir görev kabul edecekler. Halkın önüne çıkacak ve 'Ben hesap veriyorum' diyecek. Dolayısıyla bu ülkedeki en büyük eksiklik doğru yönetim, ahlaklı yönetimin olmamasıdır. Milletin iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Hiçbir propaganda mutfaktaki yangını kapatamaz. Bu yangın devam ediyor. Herkes bunu gayet iyi biliyor. ve Türkiye bu zulmü de kabul etmiyor. Biz hepimiz CHP'liler olarak, CHP'nin birer neferi olarak, halkın neferi olarak, engellinin neferi, köylünün neferi, işçinin neferi, sanayicinin neferi, üretenlerin neferi, ahlaklı insanların neferi, gençlerin neferi olarak yola çıkacağız. Yola çıkacağız ve Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız. Bunun sözünü ben veriyorum. Siz de söz veriyor musunuz? Hep beraber yapacağız. Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız. Hep beraber adaleti getireceğiz, hep beraber soygun düzenini bitireceğiz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, toplantının ardından gruba katılan partililer ile Meclis bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

(SON)