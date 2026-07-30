Kılıçdaroğlu Üniversitesi Tercih Merkezi\'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları tarafından parti genel merkezde kurulan Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından parti genel merkezinde kurulan Üniversite Tercih Merkezi'ni ziyaret ederek Tercih Danışmanlığı hizmetinden yararlanan adaylarla sohbet etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever'in de eşlik ettiği ziyarette Kılıçdaroğlu, tüm gençlere başarılar diledi.