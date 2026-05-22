Kılıçdaroğlu-Özel görüşmesi: Kurultay sinyali

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti." dedi.

Sönmez, Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bugün yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirten Sönmez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bir açıklamasında, "Kılıçdaroğlu'nun ilk ziyaretini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacağını ve bunun manidar olduğunu" söylediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir parti lideri veya siyasetçiyle görüşme programı, takvimi ve girişiminin olmadığını ifade eden Sönmez, "Karşı taraftan gelmiş böyle bir talep de söz konusu değildir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin milletvekilleriyle, belediye başkanlarıyla, parti meclis üyeleriyle, il, ilçe başkanlarıyla ve partinin üyeleriyle görüşüyor. Onun dışında şu anda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne Sayın Devlet Bahçeli'yle programlanmış bir görüşmesi, görüşme trafiği, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu bir kez daha belirtmekte fayda var." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ile Özel'in telefon görüşmesi

Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki telefon görüşmesine ilişkin çok soru geldiğini aktaran Sönmez, şöyle devam etti:

"'Yoğunluk içerisinde, gün içerisinde karşılıklı aramalar oldu ama iki taraf da o esnada müsait olmadığı için görüşme sağlanamadı.' demiştik. Az önce bu görüşme gerçekleşti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu son aradığında ulaşamamıştı Sayın Özgür Özel'e. Özgür Özel geri dönüş yaptı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, en uygun zamanda partiyi kurultaya götürmekle ilgili niyetini Sayın Özgür Özel'e iletti. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu konuyu kendi arkadaşlarıyla değerlendireceğini ve sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Herhalde bu değerlendirmede çok gecikmeden, belki bir Parti Meclisi, belki bir MYK toplantısı veyahut da bilmiyoruz tabii ki, Sayın Özgür Özel arkadaşlarıyla bunu değerlendirdikten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapacağını ifade etti. Görüşmenin içeriği de budur."

Sönmez, "En hızlı zamandan kastınız ne olabilir?" sorusuna, "'En hızlı' demedik. En uygun zaman. Buna bir takvim koymadık. Uygunlukla ilgili tabii ki benim bir şey söylemem mümkün değil." cevabını verdi.

"Yüz yüze görüşme konusunda bir niyet belirtildi mi?" sorusunu Sönmez, "Bu görüşmenin içeriğinde öyle bir şey yok." diye yanıtladı.

Sönmez, Kılıçaroğlu'nun yarın açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin soru üzerine ise Kılıçdaroğlu'nun ses tellerinde bir problem olduğunu belirterek, "Yarın uygun gördüğü takdirde, zaten bunun programı önceden sizlere de paylaşılır. Bir açıklama kendisinden gelirse de ilk önce sizin haberiniz olur, sonra bütün kamuoyu bu açıklamayı dinleyecektir. Şu anda net bir şey söyleyemeyiz." dedi.

Partililerle bayramlaşma olup olmayacağına yönelik soruya Sönmez, "Sayın Özgür Özel tabii ki kendi programını devam ettiriyordur ama Sayın Kılıçdaroğlu ile bugünkü görüşmeden sonra, döndükten sonra bunları konuşmak daha doğru olur." cevabını verdi.