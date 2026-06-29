CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel Ayrı Saatlerde Toplanıyor - Son Dakika
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CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel Ayrı Saatlerde Toplanıyor

29.06.2026 13:10  Güncelleme: 13:11
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CHP'de yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek, Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak. MYK'da kurultay takvimi ve yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

(ANKARA) - CHP'de yarın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00'te Merkez Yönetim Kurulu'na başkanlık edecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise saat 13.30'da grup toplantısında konuşacak.

CHP'de grup toplantısında kimin konuşacağına yönelik birkaç hafta önce başlayan gerginliğin ardından Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta da grup saatinde Merkez Yönetim Kurulu'nu toplamaya karar verdi. Saat 14.00'te Genel Merkez'de toplanacak Merkez Yönetim Kurulu'nda eylül ayında başlatılacağı açıklanan kurultay takvimi ile yeni ihraçların gündeme alınması bekleniyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de saat 13.30'da TBMM'de grup toplantısında konuşarak gündeme ilişkin mesajlar verecek.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kemal Kılıçdaroğlu, Yerel Haberler, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de Kılıçdaroğlu ve Özel Ayrı Saatlerde Toplanıyor - Son Dakika

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