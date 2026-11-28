(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yurt dışı birlik başkanlarına ve yurt dışında yaşayan yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "Birliklerimizin kapılarını herkese ve yeni fikirlere açık tutalım. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma kararlılığımızı yaşadığımız her ülkede anlatalım" dedi.

CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun video mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. Dinçer, paylaşımında "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yurt dışı birlik başkanlarımıza ve yurt dışında yaşayan yurttaşlarımıza seslendi" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, video mesajında şunları söyledi:

"Sevgili yol arkadaşlarım, yurt dışındaki bütün birliklerimize memleketten kucak dolusu selam olsun. Adaletin, demokrasinin ve halkın parasına sahip çıkmanın mücadelesini hep birlikte büyütüyoruz. Birliklerimizin kapılarını herkese ve yeni fikirlere açık tutalım. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma kararlılığımızı yaşadığımız her ülkede anlatalım.

Emekleriniz için yürekten teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Mesafeler bizi birbirimizden uzaklaştırabilir ama ortak değerlerimizden, Cumhuriyet sevdamızdan ve memleketimize olan sorumluluğumuzdan asla koparamaz. Ben bu mücadeleye inanıyorum, sizlere de güveniyorum. Hep birlikte başaracağız."