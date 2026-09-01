Kılıçlar Soğanı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kılıçlar Soğanı Hasadı Yapıldı

Kılıçlar Soğanı Hasadı Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Kılıçlar soğanının hasadı gerçekleştirildi, üretim desteklenecek.

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde coğrafi işaretle tescilli "Kılıçlar soğanı"nın hasadı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılıçlar köyünde Mehmet Topçu'nun ürettiği tescilli soğanın hasadı yapıldı.

Hasada katılan İl Müdürü Fatih Ateş, hasat çalışmaları hakkında Topçu'dan bilgi aldı.

Ateş, geleneksel üretim yöntemlerinden makineleşmeye geçişin üretim maliyetleri ve verimlilik açısından sağlayacağı katkıları anlatarak, üreticilerin kırsal kalkınma desteklerinden yararlanarak tarımsal ekipman başvurusunda bulunması konusunda bilgilendirmede bulundu.

Ateş, "Kılıçlar soğanı"nın üretimini artırarak coğrafi işaretli ürünün üretimini ve geleneksel değerini koruyacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Yahşihan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kılıçlar Soğanı Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hepsini tek gecede telef etti Kurt değil Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Gemi faciası iki çocuğunu aldı Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı Gemi faciası iki çocuğunu aldı! Acılı babanın feryadı yürekleri dağladı
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Kuşadası’nda pompalı dehşeti Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu Kuşadası'nda pompalı dehşeti! Telefon kavgası sokağa taştı, küçük çocuk vuruldu
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
İtalya, İspanya’ya Schengen engelinin süresini uzattı İtalya, İspanya'ya Schengen engelinin süresini uzattı

09:21
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
Bakan Gürlek: Vatandaşlarımızın adalet erişimini kolaylaştıran 135 Alo Adalet hattını bugün açıyoruz
09:16
Arda Güler’in İspanyolcası hayran bıraktı
Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı
08:24
Bolu Belediyesi’ne “hayalet araç“ operasyonu 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
Bolu Belediyesi'ne "hayalet araç" operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi
08:22
Trabzonspor’daki kötü gidişin nedeni Salah mı Taraftarlar ikiye bölündü
Trabzonspor'daki kötü gidişin nedeni Salah mı? Taraftarlar ikiye bölündü
08:06
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış Filo Jet’i Yunan’a tamir ettirmişler
Türk mühendis “Ağır hasar var” diye uyarmış! Filo Jet'i Yunan'a tamir ettirmişler
07:47
Depoya benzin yerine mazot konuldu Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Depoya benzin yerine mazot konuldu! Yargıtay ana şirketi de sorumlu tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 09:40:49. #7.12#
SON DAKİKA: Kılıçlar Soğanı Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement