Kilimli\'de Maden Göçüğünde İki İşçi Hayatını Kaybetti

17.02.2026 16:41
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden göçüğünde hayatını kaybeden iki işçinin cenazeleri defnedildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cenazeleri toprağa verildi.

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Veysel Oruçoğlu'nun (46) ve Ziya Kiret'in (60) cenazeleri, yakınları tarafından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak belde meydanına getirildi.

Burada işçiler için dua edildi, helallik alındı.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Kiret'in cenazesi, beldedeki aile kabristanlığa defnedildi. Oruçoğlu'nun cenazesi ise Çaycuma ilçesi Dereköseler Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Törende güçlükle ayakta duran Oruçoğlu'nun babası Fahri Oruçoğlu gözyaşı döktü.

Öte yandan iki çocuk babası Veysel Oruçoğlu'nun emekliliğine 2 yıl kaldığı, üç çocuk babası Ziya Kiret'in ise daha önce aynı maden ocağından emekli olduğu öğrenildi.

Törene Oruçoğlu ve Kiret'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcıları Adnan Ertem ve Ahmet Aydın, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Erhan Taylan, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, CHP İl Başkanı Devrim Dural, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Olay

Gelik beldesinde özel şirketin işlettiği maden ocağında dün meydana gelen göçükte işçilerden 3'ü mahsur kalmış, kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler, işçilerden İsmet Kabuk'u (31) yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarmıştı.

Ekiplerin 7 saat süren çalışmaları sonucu işçilerden Veysel Oruçoğlu'nun (46) cansız bedenine ulaşılmış, göçükte mahsur kalan işçi Ziya Kiret'in (60) cansız bedeni ise yaklaşık 9 saat sonra maden ocağından çıkarılmıştı.

İsmet Kabuk ise tedavisinin ardından kaldırıldığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA

