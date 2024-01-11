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Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı - Son Dakika
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Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Taşcı, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oy verdi ve fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Yılın Kareleri oylamasına katıldı
11.01.2024 - 09:51,  Güncelleme: 09:53
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Kilis Baro Başkanı Mehmet Taşcı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşcı, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Gazze-Kanıt" kategorisinde Belal Khaled'in "Anneye bakış" fotoğrafına oy veren Taşcı, Deprem: Umut" kategorisinde ise Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Lefty Damian'ın "Yangından kaçarken", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzulda tek başına" fotoğrafını oylayan Taşcı, "Spor" kategorisinde de Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" karesini tercih etti.

Mehmet Taşcı, fotoğrafların büyük emek verilecek çekildiğini belirterek, fotoğrafları çeken muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Kaynak: AA
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