Kilis Belediyesi Yangınla Mücadelede Hatay'a Ekip Gönderdi

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale etmek üzere bölgeye ekip gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2 araç ve 2 personelden oluşan itfaiye ekibi Hatay'a gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecen, "Hatay'da başlayan yangının ilk anından itibaren, belediye olarak 2 aracımız ve 2 personel ekibimizi bölgeye sevk ettik. Ekiplerimiz, yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi çalışmalarında aktif olarak görev yapmakta, bölgede her türlü desteği aralıksız şekilde sürdürmektedir. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bölgede görev yapan kahraman ekiplerimize de kolaylıklar diliyorum." dedi.