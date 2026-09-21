Kilis Hisar\'da jandarma aramasında 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi

Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 40 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, merkeze bağlı Hisar köyünde bir şüphelinin adresinde yaptıkları aramada 40 kilo 500 gram kubar esrar ile 65 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için jandarmaya götürüldü.