Kilis Meclis Başkanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kilis Meclis Başkanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Kilis Meclis Başkanı, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
16.02.2026 16:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Dağlı, AA'nın 2025 fotoğraf yarışmasında farklı kategorilerdeki eserleri oyladı.

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağlı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Mustafa Dağlı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını, "Portre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Atlı adalet" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Fatih Gönül'ün "Baharla gelen" karelerini oylayan Dağlı, "Günlük Hayat"ta ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karesini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden yapılan oylamada katılımcılar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

Meclis Başkanı, Mustafa Dağlı, Yerel Yönetim, Güncel, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Meclis Başkanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı

16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 4 işçi mahsur kaldı
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:26:51. #7.11#
SON DAKİKA: Kilis Meclis Başkanı, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.