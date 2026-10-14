Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı - Son Dakika
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Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı

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Kilis merkezli uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı, 6\'sı tutuklandı
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Kilis merkezli, Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette 5 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 3'üne adli kontrol verildi, 2'si serbest bırakıldı.

Kilis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Kilis, Gaziantep ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 95 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 32 kurusıkı tabanca fişeği, 'sallama' tabir edilen 1 kesici alet ile 1 bıçak ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
GaziantepİstanbulGüvenlik3. SayfaGüncelKilisSon Dakika

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