Kilis Tava Ustaları Yılın Kareleri'nde Oy Kullandı - Son Dakika
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Kilis Tava Ustaları Yılın Kareleri'nde Oy Kullandı

Kilis Tava Ustaları Yılın Kareleri\'nde Oy Kullandı

Kilis tava ustaları, Anadolu Ajansı’nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve tercihlerini belirledi.

15.01.2025 17:17
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Kilis'in coğrafi işaret tescilli "Kilis tava" ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kilis tava ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Babadan öğrendiği mesleği sürdüren Tahir Canözer, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde oyunu Adsız Günebakan'ın "Armut Piş" fotoğrafından yana kullandı.

"Haber" kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına oy veren Canözer, "Günlük hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi yerinde", "Spor" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Şükür", "Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" karesini beğendi.

Ustalardan Adem Korkmaz ise "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Armut Piş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Keyfi yerinde", "Günlük hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğrafını oyladı.

Korkmaz, "Özgür Suriye" kategorisinde ise tercihini Emin Sansar'ın "Yüzsüz" karesinden yana yaptı.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, kilis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis Tava Ustaları Yılın Kareleri'nde Oy Kullandı - Son Dakika

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