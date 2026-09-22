Kilis\'te 1 kilo 855 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kilis'te 1 kilo 855 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik operasyonda 1 kilo 855 gram esrar ve 1 şarjör ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Kilis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 855 gram esrar ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu ticareti yapan zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda merkeze bağlı Bulamaçlı köyünde düzenledikleri operasyonda A.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramada 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram esrar ve 1 şarjör ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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