Kilis'te 23 Nisan Coşku İle Kutlandı

Kilis'te 23 Nisan coşku ile kutlandı

KİLİS - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla Kilis'te coşkuyla kutlandı. Törene protokol üyeleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kilis'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalar, Kilis Cumhuriyet Meydanı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın çelenk sunumuyla başladı.

Kilis İl Spor Müdürlüğü Stadyumu'nda gerçekleştirilen programa, Kilis Valisi Tahir Şahin, Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ve protokol üyeleri katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu. Okulların hazırladığı çeşitli gösteriler izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinliklerde çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.