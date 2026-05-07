Kilis'te "4. Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu" başladı

Kilis'te düzenlenen "4. Uluslararası İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu" başladı.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Mısır, Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden akademisyenlerin katıldığı sempozyumda, İslam medeniyetinin birlikte yaşama kültürü farklı yönleriyle ele alınacak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyumun açılışında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, açılışta yaptığı konuşmada, medeniyetlerin en yücesinin İslam medeniyeti olduğunu söyledi.

İslam medeniyetinde asırlar boyunca farklı inanç ve kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığını belirten Kalaylı, "Bu anlayışın temelinde adalet, hoşgörü ve karşılıklı saygı yer almaktadır. Serhat şehrimiz Kilis'te düzenlenen bu sempozyum, birlikte yaşama kültürüne verilen önemin somut bir göstergesidir. Ensar şehir vasfıyla zor zamanlarda kapılarını mazlum ve mağdur ihtiyaç sahiplerine açan Kilis, paylaşma ve kardeşlik kültürünü güçlü bir şekilde yaşatmaya devam etmektedir." dedi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman da Kilis'in Suriyelilerle birlikte yaşama tecrübesine ön ayak olduğunu vurguladı. Akman, "2011 yılında Suriye'de bir savaş meydana geldi. İnsanlar canlarını kurtarmak için diğer ülkelere gitmek zorunda kaldılar. Kilis kendi nüfusundan fazla mülteciye ev sahipliği yapmış örnek bir şehirdir." diye konuştu.

Ensar ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi

Sempozyumda, "İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesine Katkı Sunanlar Ensar Ödülü" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verildi. Rektör Prof. Dr. Akman, ödülün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusal ve küresel ölçekteki insani merkezli yaklaşımları, farklılıklarla birlikte yaşama ve dayanışma anlayışına yaptığı katkılar dolayısıyla verildiği ifade etti.

İki gün sürecek sempozyuma Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, AK Parti İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.