Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Kilis\'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden 1\'i tutuklandı

Kilis'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 450 bin 610 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri serbest bırakıldı.

08.05.2024 15:09
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Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına ve deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şühelilerden 1'i tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te 450 bin 610 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı - Son Dakika
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