Kilis'te 7 firari hükümlü yakalandı

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte meydana gelen asayiş olaylarının faillerinin tespiti ve yakalamalarına yönelik 31 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde çalışma yapıldı.
Çalışmalarda, aranan 15 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında 10 ay ila 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 hükümlü cezaevine teslim edildi.
Diğer 8 şüpheli ise ifadelerinin ardından salıverildi.
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