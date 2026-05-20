Kilis'te 9 Yıldır Aranan FETÖ Üyesi Yakalandı

Kilis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle 9 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı.
MİT Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır aranan K.Ç'yi yakaladı.
Firari hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
