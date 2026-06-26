Kilis\'te Aşure İkramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Kilis'te vatandaşlara aşure ikram edildi.
Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Karakadı Camisi'nde cuma namazının ardından program düzenlendi.
Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent sakinlerine aşure dağıtıldı.
Vatandaşlar, ikramdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
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