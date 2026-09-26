Kilis\'te bahçede oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldı

Kilis'te bahçede oyun oynarken su kuyusuna düşen 13 yaşındaki çocuk kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te bir evin bahçesinde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk su kuyusuna düştü. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve polis ekiplerince kurtarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne tedbir amaçlı kaldırıldığı öğrenildi.
KİLİS'te su kuyusuna düşen H.K. (13), ekipler tarafından kurtarıldı.
Olay, gece saatlerinde, Hakverdi Mahallesi Hacı Hafız Sokak'ta bir evin bahçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu K.H, oyun oynadığı sırada su kuyusuna düştü. Durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle K.H. kuyudan çıkarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk, tedbir amaçlı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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