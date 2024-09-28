Kilis\'te Balıklı Göleti\'nde Balık Ölümleri

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Kilis'in Musabeyli ilçesindeki Balıklı Göleti'nde suyun çekilmesi üzerine çok sayıda balık öldü.

Balıklı köyündeki gölette yağışların az olmasından dolayı sular çekildi.

Suların çekilmesiyle birlikte birçok balık ölürken, bazıları da balçığa saplandı.

Balıklı köyü sakinlerinden Şerafettin Özçelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Göletin kurumasıyla balık ölümleri ve çevre kirliliği yaşandı. Pis koku ve sinekler köy halkını rahatsız etmeye başladı. Göletin kurumasından dolayı biber üreticileri de zor durumda. Buna yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum" dedi.

Özçelik, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'nin (HAYDİ) gölete gelerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti.