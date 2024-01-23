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Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Kilis-Hatay kara yolunun 5. kilometresinde meydana gelen kazada, A.Ö. yönetimindeki beton mikseri ile A.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi. Olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü A.S. ve yolcu M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kilis\'te Beton Mikseri ile Otomobil Çarpışması: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
23.01.2024 - 16:55,
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Kilis'te beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

A.Ö. yönetimindeki 79 EB 816 plakalı beton mikseri ile A.S. idaresindeki 79 DE 266 plakalı otomobil, Kilis- Hatay kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, otomobil içerisinde sıkışan sürücü A.S. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

A.S. ve M.G'nin cenazesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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